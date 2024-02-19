Останні кілька днів активність ворожих ДРГ на кордоні не фіксувалася - речник ДПСУ
Київ • УНН
За останні дні прикордонники не зафіксували жодної ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але загроза залишається.
Прикордонники за останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп ворога, але це не знімає загрозу. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.
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Він зазначив, що загроза щодо використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп залишається.
Хоч за останні кілька днів ворожих ДРГ не фіксувалося. Але нагадаю, що вони найбільш активними за останній час були по Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку
Він додав, що наразі наймеш активні ДРГ на Чернігівщині. Хоча по Чернігівщині ворог зазвичай використовував ДРГ з метою заходу на українську територію, викриття місць знаходження підрозділів Сил оборони, щоб в подальшому туди наносити удари.
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