Останні кілька днів активність ворожих ДРГ на кордоні не фіксувалася - речник ДПСУ

Прикордонники за останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп ворога, але це не знімає загрозу. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що загроза щодо використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп залишається.

Хоч за останні кілька днів ворожих ДРГ не фіксувалося. Але нагадаю, що вони найбільш активними за останній час були по Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку