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Останні кілька днів активність ворожих ДРГ на кордоні не фіксувалася - речник ДПСУ

Останні кілька днів активність ворожих ДРГ на кордоні не фіксувалася - речник ДПСУ

Київ • УНН

 • 19484 перегляди

За останні дні прикордонники не зафіксували жодної ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але загроза залишається.

Прикордонники за останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп ворога, але це не знімає загрозу. Про це під час брифінгу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що загроза щодо використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп залишається.

Хоч за останні кілька днів ворожих ДРГ не фіксувалося. Але нагадаю, що вони найбільш активними за останній час були по Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку

- сказав Демченко.

Він додав, що наразі наймеш активні ДРГ на Чернігівщині. Хоча по Чернігівщині ворог зазвичай використовував ДРГ з метою заходу на українську територію, викриття місць знаходження підрозділів Сил оборони, щоб в подальшому туди наносити удари.

Нагадаємо

російські військові використовують тактичні безпілотники вздовж кордону з Україною для вивчення слабких місць для можливих диверсійних і розвідувальних місій.

Три схрони із російською зброєю та вибухівкою виявили у 3 областях: поблизу Києва знайшли гранатомети ворожих ДРГ08.02.24, 12:31 • 29062 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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