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Последние несколько дней активность вражеских ДРГ на границе не фиксировалась - спикер ГПСУ

Последние несколько дней активность вражеских ДРГ на границе не фиксировалась - спикер ГПСУ

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:34  •  6345 просмотра

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За последние дни пограничники не зафиксировали ни одной вражеской диверсионно-разведывательной группы, но угроза остается.

Пограничники за последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательных групп врага, но это не снимает угрозу. Об этом во время брифинга рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Он отметил, что угроза по использованию врагом диверсионно-разведывательных групп остается.

Хотя за последние несколько дней вражеских ДРГ не фиксировалось. Но напомню, что они наиболее активными за последнее время были по Сумскому направлению. Также активность вражеских ДРГ сохранялась и по Харьковскому направлению

- сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас самые активные ДРГ на Черниговщине. Хотя по Черниговщине враг обычно использовал ДРГ с целью захода на украинскую территорию, разоблачения мест нахождения подразделений Сил обороны, чтобы в дальнейшем туда наносить удары.

Напомним

российские военные используют тактические беспилотники вдоль границы с Украиной для изучения слабых мест для возможных диверсионных и разведывательных миссий.

Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ8 февраля 2024, 10:31 • 27013 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Останні кілька днів активність ворожих ДРГ на кордоні не фіксувалася - речник ДПСУ
No activity of enemy subversive reconnaissance groups at the border in the last few days - SBGS spokesman
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