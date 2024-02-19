Последние несколько дней активность вражеских ДРГ на границе не фиксировалась - спикер ГПСУ

Пограничники за последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательных групп врага, но это не снимает угрозу. Об этом во время брифинга рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Он отметил, что угроза по использованию врагом диверсионно-разведывательных групп остается.

Хотя за последние несколько дней вражеских ДРГ не фиксировалось. Но напомню, что они наиболее активными за последнее время были по Сумскому направлению. Также активность вражеских ДРГ сохранялась и по Харьковскому направлению - сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас самые активные ДРГ на Черниговщине. Хотя по Черниговщине враг обычно использовал ДРГ с целью захода на украинскую территорию, разоблачения мест нахождения подразделений Сил обороны, чтобы в дальнейшем туда наносить удары.

Напомним

российские военные используют тактические беспилотники вдоль границы с Украиной для изучения слабых мест для возможных диверсионных и разведывательных миссий.

Три схрона с российским оружием и взрывчаткой обнаружили в 3 областях: под Киевом нашли гранатометы вражеских ДРГ