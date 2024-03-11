Оскар 2024: Найкращим анімаційним фільмом став "Хлопчик і птах"
Київ • УНН
Мальований від руки анімаційний фільм Хаяо Міядзакі "Хлопчик і чапля" про хлопчика, який зустрічає чаплю, що переносить його у світ мертвих, щоб возз'єднатися з покійною матір'ю, отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм.
"Хлопчик і чапля" режисера Хаяо Міядзакі отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм, передає УНН.
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За сюжетом, головний герой нової роботи Міядзакі — хлопчик Махіто, у якого внаслідок бомбардувань Токіо гине матір. Одного дня він зустрічає чаплю, яка запропонує йому мандрівку у світ, де живуть мертві та живі, щоб зустрітися з матірʼю.
Режисер присвятив "Хлопчика та чаплю" своєму онукові.
Стрічка намальована вручну. Головними героями анімації також стали сусуватарі — істоти з фільмів Хаяо Міядзакі "Мій сусід Тоторо" та "Віднесені привидами".
Назвали фаворита "Оскара" у головних номінаціях10.03.24, 23:24 • 31460 переглядiв