Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

"Мальчик и цапля" режиссера Хаяо Миядзаки получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм, передает УНН.

Детали

По сюжету, главный герой новой работы Миядзаки - мальчик Махито, у которого в результате бомбардировок Токио погибает мать. Однажды он встречает цаплю, которая предлагает ему путешествие в мир, где живут мертвые и живые, чтобы встретиться с матерью.

Режиссер посвятил "Мальчика и цаплю" своему внуку.

Лента нарисована вручную. Главными героями анимации также стали сусуватари - существа из фильмов Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".

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