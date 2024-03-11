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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 00:16  •  2110 просмотра

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Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.

"Мальчик и цапля" режиссера Хаяо Миядзаки получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм, передает УНН.

Детали

По сюжету, главный герой новой работы Миядзаки - мальчик Махито, у которого в результате бомбардировок Токио погибает мать. Однажды он встречает цаплю, которая предлагает ему путешествие в мир, где живут мертвые и живые, чтобы встретиться с матерью.

Режиссер посвятил "Мальчика и цаплю" своему внуку.

Лента нарисована вручную. Главными героями анимации также стали сусуватари - существа из фильмов Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо" и "Унесенные призраками".

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