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Орбан: президентство Трампа допоможе європейським патріотам "окупувати" Брюссель

Київ • УНН

 • 25373 перегляди

Прем'єр Угорщини заявив про початок другої хвилі правих політичних змін у Європі після приходу Трампа до влади. Орбан планує "окупувати" Брюссель та скасувати санкції проти Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прихід до влади новообраного президента США Дональда Трампа  допоможе розпочати другу хвилю масових правих політичних змін у Європі, розпочавши, за його словами, наступ із метою "окупації" Брюсселя.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Усього кілька годин, і навіть сонце в Брюсселі світитиме по-іншому. Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм

- сказав Орбан, виступаючи на конференції.

Так що велика атака може початися. Цим я починаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя

Нагадаємо 

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність скасування санкцій проти Росії та очікує змін з приходом Трампа. Він також назвав Україну "серйозним викликом" для європейської економіки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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