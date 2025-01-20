Орбан: президентство Трампа допоможе європейським патріотам "окупувати" Брюссель

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прихід до влади новообраного президента США Дональда Трампа допоможе розпочати другу хвилю масових правих політичних змін у Європі, розпочавши, за його словами, наступ із метою "окупації" Брюсселя.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Усього кілька годин, і навіть сонце в Брюсселі світитиме по-іншому. Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм

Так що велика атака може початися. Цим я починаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя