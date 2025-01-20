Орбан: президентство Трампа допоможе європейським патріотам "окупувати" Брюссель
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини заявив про початок другої хвилі правих політичних змін у Європі після приходу Трампа до влади. Орбан планує "окупувати" Брюссель та скасувати санкції проти Росії.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прихід до влади новообраного президента США Дональда Трампа допоможе розпочати другу хвилю масових правих політичних змін у Європі, розпочавши, за його словами, наступ із метою "окупації" Брюсселя.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Усього кілька годин, і навіть сонце в Брюсселі світитиме по-іншому. Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм
Так що велика атака може початися. Цим я починаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя
Нагадаємо
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність скасування санкцій проти Росії та очікує змін з приходом Трампа. Він також назвав Україну "серйозним викликом" для європейської економіки.