Орбан: президентство Трампа поможет европейским патриотам «оккупировать» Брюссель
Киев • УНН
Премьер Венгрии заявил о начале второй волны правых политических изменений в Европе после прихода Трампа к власти. Орбан планирует «оккупировать» Брюссель и отменить санкции против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа поможет начать вторую волну массовых правых политических изменений в Европе, начав, по его словам, наступление с целью «оккупации» Брюсселя.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Всего несколько часов, и даже солнце в Брюсселе будет светить по-другому. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм
Так что большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя
Напомним
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций против России и ожидает изменений с приходом Трампа. Он также назвал Украину «серьезным вызовом» для европейской экономики.