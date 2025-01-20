Орбан: президентство Трампа поможет европейским патриотам «оккупировать» Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа поможет начать вторую волну массовых правых политических изменений в Европе, начав, по его словам, наступление с целью «оккупации» Брюсселя.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Всего несколько часов, и даже солнце в Брюсселе будет светить по-другому. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм