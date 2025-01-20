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Орбан: президентство Трампа поможет европейским патриотам «оккупировать» Брюссель

Орбан: президентство Трампа поможет европейским патриотам «оккупировать» Брюссель

Киев  •  УНН

 • 9072 просмотра

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Премьер Венгрии заявил о начале второй волны правых политических изменений в Европе после прихода Трампа к власти. Орбан планирует «оккупировать» Брюссель и отменить санкции против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приход к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа  поможет начать вторую волну массовых правых политических изменений в Европе, начав, по его словам, наступление с целью «оккупации» Брюсселя.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Всего несколько часов, и даже солнце в Брюсселе будет светить по-другому. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм

- сказал Орбан, выступая на конференции.

Так что большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя

Напомним 

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости отмены санкций против России и ожидает изменений с приходом Трампа. Он также назвал Украину «серьезным вызовом» для европейской экономики.

Алина Волянская

Алина Волянская

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