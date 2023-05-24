"ОПЗ" продовжує забезпечувати лікарні медичним киснем під час війни

Деталі

За словами Ковальського, завод має установку, яка виробляє 6 тонн кисню на добу. Керівник "ОПЗ" зазначив, що завод за необхідності може виробляти вдвічі більше кисню, як це було під час пандемії COVID-19.

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“Завод продовжує його (кисень - ред.) виробляти і досі. “ОПЗ” має установку розподілу повітря, яка щодобово, 7 днів на тиждень, видає 6 тонн рідкого кисню, і за погодженим графіком з Департаментом охорони здоров’я обласної адміністрації ми відвантажуємо цей кисень. Ми не плануємо зупиняти її роботу, і в такому режимі вона працюватиме стільки, скільки буде потрібен медичний кисень. Але ця установка запроектована із резервним блоком. Тому, з урахуванням критичної ситуації, у якій опинились медзаклади регіону у найскладніший період пандемії COVID-19, ми короткостроково запускали і цей резервний блок, що дозволило збільшити вироблення кисню до 12 тонн на добу”, - розповів Юрій Ковальський.

Нагадаємо

Раніше керівник “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”. “Одеський припортовий завод” долучився до “зернового коридору” у листопаді минулого року. За цей час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових: з яких близько 176 тисяч тонн складає кукурудза та 9 тисяч тонн, відповідно, - пшениця.

Довідка

“Одеський припортовий завод” - державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджаликського лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. Останніми роками припортовий завод працював за давальницькою схемою - отримував сировину від постачальника, який оплачував її переробку й отримував готовий продукт. У вересні 2021 року "ОПЗ" призупинив роботу з виробництва аміаку і карбаміду у зв'язку з припиненням поставок газу. Юрій Ковальський очолив "ОПЗ" влітку 2022 року.