"ОПЗ" продовжує забезпечувати лікарні медичним киснем під час війни

ukru
Ексклюзив
05:38 • 7051 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278320 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375546 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308717 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343300 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307080 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223217 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206984 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165559 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540359 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 11879 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 14980 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 25556 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 23689 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 21815 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397642 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540359 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573096 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569998 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 1018 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206921 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375546 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176659 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167453 перегляди
Актуальне
"ОПЗ" продовжує забезпечувати лікарні медичним киснем під час війни

"ОПЗ" продовжує забезпечувати лікарні медичним киснем під час війни

Київ • УНН

 • 1080828 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. “Одеський припортовий завод” під час війни продовжує виготовляти медичний кисень і забезпечувати ним лікарні. Про це в інтерв’ю УНН розповів з тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління - директора заводу Юрій Ковальський. 

Деталі

За словами Ковальського, завод має установку, яка виробляє 6 тонн кисню на добу. Керівник "ОПЗ" зазначив, що завод за необхідності може виробляти вдвічі більше кисню, як це було під час пандемії COVID-19.

Цитата

“Завод продовжує його (кисень - ред.) виробляти і досі. “ОПЗ” має установку розподілу повітря, яка щодобово, 7 днів на тиждень, видає 6 тонн рідкого кисню, і за погодженим графіком з Департаментом охорони здоров’я обласної адміністрації ми відвантажуємо цей кисень. Ми не плануємо зупиняти її роботу, і в такому режимі вона працюватиме стільки, скільки буде потрібен медичний кисень. Але ця установка запроектована із резервним блоком. Тому, з урахуванням критичної ситуації, у якій опинились медзаклади регіону у найскладніший період пандемії COVID-19, ми короткостроково запускали і цей резервний блок, що дозволило збільшити вироблення кисню до 12 тонн на добу”, - розповів Юрій Ковальський.

Нагадаємо

Раніше керівник “ОПЗ” Юрій Ковальський розповів подробиці участі заводу у “зерновій угоді”. “Одеський припортовий завод” долучився до “зернового коридору” у листопаді минулого року. За цей час було відвантажено близько 185 тисяч тонн зернових: з яких близько 176 тисяч тонн складає кукурудза та 9 тисяч тонн, відповідно, - пшениця.

Довідка

“Одеський припортовий завод” - державне підприємство хімічної галузі України. Розташоване на березі Малого Аджаликського лиману, за 35 км від Одеси. Працює з 1978 року. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню, займається перевантаженням хімічної продукції. Останніми роками припортовий завод працював за давальницькою схемою - отримував сировину від постачальника, який оплачував її переробку й отримував готовий продукт. У вересні 2021 року "ОПЗ" призупинив роботу з виробництва аміаку і карбаміду у зв'язку з припиненням поставок газу. Юрій Ковальський очолив "ОПЗ" влітку 2022 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаЗдоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64