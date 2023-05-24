"ОПЗ" продолжает обеспечивать больницы медицинским кислородом во время войны

ukru
19:26 • 45412 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103593 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107007 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107233 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101454 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94316 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110113 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131309 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170865 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202010 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64917 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 39555 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 34536 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 43538 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 22000 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170865 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202011 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143861 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150390 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186882 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64917 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103574 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120596 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156297 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163175 просмотра
Актуальное
"ОПЗ" продолжает обеспечивать больницы медицинским кислородом во время войны

"ОПЗ" продолжает обеспечивать больницы медицинским кислородом во время войны

Киев • УНН

 • 1080823 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. “Одесский припортовый завод” во время войны продолжает производить медицинский кислород и обеспечивать им больницы. Об этом в интервью УНН рассказал с временно исполняющий обязанности Главі Правления - директора завода Юрий Ковальский. 

Детали

По словам Ковальского, завод имеет установку, которая производит 6 тонн кислорода в сутки. Руководитель "ОПЗ" отметил, что завод при необходимости может производить вдвое больше кислорода, как это было во время пандемии COVID-19.

Цитата

“Завод продолжает его (кислород - ред.) производить до сих пор. “ОПЗ” имеет установку распределения воздуха, которая ежесуточно, 7 дней в неделю, выдает 6 тонн жидкого кислорода, и по согласованному графику с Департаментом здравоохранения областной администрации мы отгружаем этот кислород. Мы не планируем останавливать ее работу, и в таком режиме она будет работать столько, сколько будет нужен медицинский кислород. Но эта установка запроектирована с резервным блоком. Поэтому, с учетом критической ситуации, в которой оказались медучреждения региона в сложный период пандемии COVID-19, мы краткосрочно запускали и этот резервный блок, что позволило увеличить выработку кислорода до 12 тонн в сутки”, - рассказал Юрий Ковальский.

Напомним

Ранее руководитель “ОПЗ” Юрий Ковальский рассказал подробности участия завода в “зерновой сделке”. “Одесский припортовый завод” присоединился к “зерновому коридору” в ноябре прошлого года. За это время было отгружено около 185 тысяч тонн зерновых: из которых около 176 тысяч тонн составляет кукуруза и 9 тысяч тонн, соответственно, - пшеница.

Справка

“Одесский припортовый завод” - государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме - получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт. В сентябре 2021 года "ОПЗ" приостановил работу по производству аммиака и карбамида в связи с прекращением поставок газа. Юрий Ковальский возглавил "ОПЗ" летом 2022 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы