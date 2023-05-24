"ОПЗ" продолжает обеспечивать больницы медицинским кислородом во время войны

Детали

По словам Ковальского, завод имеет установку, которая производит 6 тонн кислорода в сутки. Руководитель "ОПЗ" отметил, что завод при необходимости может производить вдвое больше кислорода, как это было во время пандемии COVID-19.

Цитата

“Завод продолжает его (кислород - ред.) производить до сих пор. “ОПЗ” имеет установку распределения воздуха, которая ежесуточно, 7 дней в неделю, выдает 6 тонн жидкого кислорода, и по согласованному графику с Департаментом здравоохранения областной администрации мы отгружаем этот кислород. Мы не планируем останавливать ее работу, и в таком режиме она будет работать столько, сколько будет нужен медицинский кислород. Но эта установка запроектирована с резервным блоком. Поэтому, с учетом критической ситуации, в которой оказались медучреждения региона в сложный период пандемии COVID-19, мы краткосрочно запускали и этот резервный блок, что позволило увеличить выработку кислорода до 12 тонн в сутки”, - рассказал Юрий Ковальский.

Напомним

Ранее руководитель “ОПЗ” Юрий Ковальский рассказал подробности участия завода в “зерновой сделке”. “Одесский припортовый завод” присоединился к “зерновому коридору” в ноябре прошлого года. За это время было отгружено около 185 тысяч тонн зерновых: из которых около 176 тысяч тонн составляет кукуруза и 9 тысяч тонн, соответственно, - пшеница.

Справка

“Одесский припортовый завод” - государственное предприятие химической отрасли Украины. Расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 35 км от Одессы. Работает с 1978 года. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, занимается перегрузкой химической продукции. В последние годы припортовый завод работал по давальческой схеме - получал сырье от поставщика, который оплачивал его переработку и получал готовый продукт. В сентябре 2021 года "ОПЗ" приостановил работу по производству аммиака и карбамида в связи с прекращением поставок газа. Юрий Ковальский возглавил "ОПЗ" летом 2022 года.