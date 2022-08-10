Оптимізація асортименту та переорієнтація на європейських виробників: що відбувається на ринку електротоварів та побутової техніки

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Зміна каналів постачання, ускладнення логістики, коливання валютного курсу та низка інших факторів суттєво вплинули на ринок техніки та електроніки. УНН поспілкувався з представниками найбільших ритейлерів у цій сфері та дізнався, якою ситуація є на сьогодні і якою вона буде у найближчій перспективі.

«Звичайно, з початком війни були порушені логістичні ланцюги постачання, що призвело до дефіциту техніки. Багато гравців ринку та імпортерів техніки зазнали втрат в зоні бойових дій», - розповідає комерційний директор Eldorado Тетяна Згурська.

Абсолютна більшість товарів, що представлена на полицях українських магазинів побутової та електронної техніки, або імпортується, або збирається з імпортних комплектуючих, пояснюють продавці.

«Оскільки з початком війни усі ритейлери стикнулися з блокуванням чорноморських портів, звідки лежали основні шляхи постачання левової частки товарів, на перших порах ми дійсно мали значні перебої з поповненням полиць, що викликало певну занепокоєність як у продавців, так і покупців», - каже СЕО мережі Фокстрот Олексій Зозуля та додає, що мережа окрім цього у перший же тиждень після повномасштабного вторгнення втратила свій найбільший склад та змушена була оперувати залишками товарів у магазинах, переміщуючи товари до торгових точок у безпечніших регіонах.

Але попри ускладнення ланцюгів постачання імпорт в Україну не припинився. А влітку почалося повноцінне відновлення імпорту.

«Ми продовжуємо роботу з ключовими постачальниками і намагаємось підтримувати наявність не тільки популярних сезонних товарів (сьогодні це вентилятори, мобільні кондиціонери, мікрохвильові печі, електроплитки тощо), але й новинок ринку. Наприклад, MOYO одним з перших в Україні відкрив передзамовлення нових консолей від Xbox: шанувальники бренду, які переймаються через дефіцит, могли забронювати їх за місяць до старту продажів», - розповідає генеральний директор MOYO Валентин Івакін.

Наразі основні потреби покупців ритейлери готові задовольнити. Разом з тим, визнають, що модельний ряд у деяких випадках звузився.

«Починаючи з червня відновилося постачання основних брендів, таких як Samsung, Xiaomi, Apple та інших, але разом з цим з'явилися певні обмеження, як по доступності всього модельного ряду, так і по мінімальних кількостях, які необхідно замовляти. Низка брендів ще в процесі відновлення повноцінної роботи та постачання товару, тому в деяких категоріях, особливо в побутовій техніці та споживчій електроніці (холодильники, пральні машини, вбудована техніка, телевізори), повноцінне відновлення очікується не раніше серпня-вересня місяця», - пояснює комерційний директор Eldorado Тетяна Згурська.

Продавцям доводиться оптимізувати асортимент з тим, аби задовольнити попит якнайбільшої категорії покупців. І у цьому випадку деякі ритейлери скорочують преміум-сегмент.

«Ми оптимізуємо товарну матрицю, але пересічний покупець навряд чи це помітить, чи помітить дуже слабо, оскільки кількість товару на полицях залишається значною. Приміром, якщо раніше в середньостатичному магазині було представлено від 30 до 60 пральних машин, то зараз ця кількість менша на третину. Переважно, через скорочення моделей преміум-сегменту», - каже СЕО мережі Фокстрот.

Та водночас на ринку заспокоюють – товари будуть, і будуть якісні. Не варто перейматися, що через падіння купівельної спроможності українців намагатимуться завалити дешевою китайською технікою – по-перше, через зміну шляхів транспортування до моменту потрапляння в українській магазини вона буде не такою вже й дешевою, що робить орієнтацію на неї для ритейлерів просто невигідною, а по-друге, навіть за умов вигідності, як пояснили, наприклад, у мережі «Цитрус», ризикувати ім’ям, яке напрацьовувалось роками, не будуть. А ось техніки європейського виробництва побільшає. Як пояснюють представники ринку, посилюється співпраця із заводами, які розташовані в Румунії, Словенії, Словаччині, Польщі, Балтійських країнах. Адже постачання йде через західний кордон і відповідно завозити техніку з цих країн вигідніше.

Але техніка може подорожчати. Зростання курсу долара, ускладнення міжнародної логістики та подорожчання внутрішньої логістики, сезонний попит – все це формує вартість для кінцевого споживача. На початку повномасштабного вторгнення вже відбулося здорожчання – вартість зросла у різних сегментах на 10-20%. На сьогодні ж ритейлери прогнозують зростання вартості за різними позиціями від 10 до 25%. Водночас, окремі гравці на ринку планують стримувати зростання цін, наскільки це можливо.