Оптимизация ассортимента и переориентация на европейских производителей: что происходит на рынке электротоваров и бытовой техники

КИЕВ. 10 августа. УНН. Изменение каналов поставок, усложнение логистики, колебания валютного курса и ряд других факторов существенно повлияли на рынок техники и электроники. УНН пообщался с представителями крупнейших ритейлеров в этой сфере и узнал, какая ситуация сегодня и какая она будет в ближайшей перспективе.

«Конечно, с началом войны были нарушены логистические цепи поставок, что привело к дефициту техники. Многие игроки рынка и импортеры техники понесли потери в зоне боевых действий», - рассказывает коммерческий директор Eldorado Татьяна Згурская.

Абсолютное большинство товаров, представленных на полках украинских магазинов бытовой и электронной техники, либо импортируется, либо собирается из импортных комплектующих, объясняют продавцы.

«Поскольку с началом войны все ритейлеры столкнулись с блокировкой черноморских портов, откуда лежали основные пути поставки львиной доли товаров, на первых порах мы действительно имели значительные перебои с пополнением полок, что вызвало определенную обеспокоенность как у продавцов, так и покупателей», - говорит СЕО сети Фокстрот Алексей Зозуля и добавляет, что сеть кроме этого в первую неделю после полномасштабного вторжения потеряла свой наибольший склад и вынуждена была оперировать остатками товаров в магазинах, перемещая товары в торговые точки в более безопасных регионах.

Но, несмотря на усложнение цепей поставки, импорт в Украину не прекратился. А летом началось полноценное возобновление импорта.

«Мы продолжаем работу с ключевыми поставщиками и стараемся поддерживать наличие не только популярных сезонных товаров (сегодня это вентиляторы, мобильные кондиционеры, микроволновые печи, электроплитки и т.п.), но и новинки рынка. Например, MOYO одним из первых в Украине открыл предзаказ новых консолей от Xbox: почитатели бренда, обеспокоенные дефицитом, могли забронировать их за месяц до старта продаж», - рассказывает генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

В настоящее время основные потребности покупателей ритейлеры готовы удовлетворить. Вместе с тем признают, что модельный ряд в некоторых случаях сузился.

«Начиная с июня возобновились поставки основных брендов, таких как Samsung, Xiaomi, Apple и других, но вместе с этим появились определенные ограничения, как по доступности всего модельного ряда, так и по минимальным количествам, которые необходимо заказывать. Ряд брендов еще в процессе восстановления полноценной работы и поставки товара, поэтому в некоторых категориях, особенно в бытовой технике и потребительской электронике (холодильники, стиральные машины, встроенная техника, телевизоры), полноценное восстановление ожидается не ранее августа-сентября месяца», – объясняет коммерческий директор Eldorado Татьяна Згурская.

Продавцам приходится оптимизировать ассортимент с тем, чтобы удовлетворить спрос наибольшей категории покупателей. И в этом случае некоторые ритейлеры сокращают премиум-сегмент.

«Мы оптимизируем товарную матрицу, но рядовой покупатель вряд ли это заметит или заметит очень слабо, поскольку количество товара на полках остается значительным. К примеру, если раньше в среднестатическом магазине было представлено от 30 до 60 стиральных машин, то сейчас это количество меньше на треть. Преимущественно, из-за сокращения моделей премиум-сегмента», – говорит СЕО сети Фокстрот.

Но в то же время на рынке успокаивают – товары будут, и будут качественные. Не стоит беспокоиться, что из-за падения покупательной способности украинцев будут пытаться завалить дешевой китайской техникой – во-первых, из-за изменения путей транспортировки к моменту попадания в украинские магазины она будет не такой уж дешевой, что делает ориентацию на нее для ритейлеров просто невыгодной, а во-вторых, даже в условиях выгодности, как объяснили, например, в сети «Цитрус», рисковать именем, которое нарабатывалось годами, не будут. А вот техники европейского производства станет больше. Как поясняют представители рынка, усиливается сотрудничество с заводами, расположенными в Румынии, Словении, Словакии, Польше, Балтийских странах. Ведь снабжение идет через западную границу и соответственно завозить технику из этих стран выгоднее.

Но техника может подорожать. Рост курса доллара, усложнение международной логистики и удорожание внутренней логистики, сезонный спрос – все это формирует стоимость для конечного потребителя. В начале полномасштабного вторжения уже произошло удорожание, - стоимость возросла в разных сегментах на 10-20%. На сегодня же ритейлеры прогнозируют рост стоимости по разным позициям от 10 до 25%. В то же время, некоторые игроки на рынке планируют сдерживать рост цен, насколько это возможно.