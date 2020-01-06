Опозиція знову проголосила Гуайдо главою парламенту Венесуели

КИЇВ. 6 січня. УНН. Лідер опозиції і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 5 січня, знову проголошений головою Національної асамблеї країни після голосування опозиційних депутатів поза залою засідань парламенту. Вони провели свої збори в будівлі редакції місцевої газети, після того як не змогли потрапити в парламент країни, заблокований силовиками. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.