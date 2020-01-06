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Опозиція знову проголосила Гуайдо главою парламенту Венесуели

Опозиція знову проголосила Гуайдо главою парламенту Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Лідер опозиції і тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 5 січня, знову проголошений головою Національної асамблеї країни після голосування опозиційних депутатів поза залою засідань парламенту. Вони провели свої збори в будівлі редакції місцевої газети, після того як не змогли потрапити в парламент країни, заблокований силовиками. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Зазначається, що за кандидатуру Гуайдо проголосували сто депутатів.

Раніше в той же день суперник Гуайдо та прихильник офіційної влади країни Луїс Парра оголосив себе новим головою парламенту, тим самим змістивши лідера опозиції Гуайдо з посади. Опозиція, яка представляє більшість у Національній асамблеї, назвала подію “парламентським переворотом” і заявила, що на сесії не було необхідного кворуму.

Опозиціонери стверджують, що силовики заблокували підходи до будівлі парламенту в Каракасі для прихильників Гуайдо. Таким чином, до голосування були допущені лише лояльні уряду депутати. Самому лідерові опозиції довелося перелазити через паркан, намагаючись пробратися в будівлю Національної Асамблеї. Однак зробити йому це не вдалося.

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Луїс Парра назвав ці претензії безпідставними. Він виставив свою кандидатуру проти Гуайдо вранці 5 січня в Twitter. Раніше він був виключений з партії “За справедливість” через звинувачення в корупції, які він заперечує.

Боротьба за владу між лівонаціоналістична урядом на чолі з Мадуро і правоцентристської опозицією на чолі з Гуайдо йде вже кілька років. У січні 2019 року Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента, що було визнано більш ніж 50 країнами світу. Однак його спроби змістити Мадуро з посади поки результату не принесли.

У середині грудня минулого року влада Венесуели видала ордер на арешт опозиції.

La dictadura de Maduro asalta viviendas, secuestra diputados e impide que accedan a la @AsambleaVE para evitar la reelección de su presidente legítimo.

Exigimos al Gobierno que respalde a @jguaido y condene el golpe ilegal de los chavistas contra los demócratas venezolanos. pic.twitter.com/1qCFLZJA2S

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 5, 2020

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