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Мадуро заявив, що чисельність народного ополчення у Венесуелі становить 3,3 млн

Мадуро заявив, що чисельність народного ополчення у Венесуелі становить 3,3 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Чисельність громадян Венесуели, які знаходяться в рядах народного ополчення, досягла позначки в 3,3 млн. Про це в неділю повідомив президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро під час виступу перед своїми прихильниками в місті Ла-Гуайра, передає УНН із посиланням на Facebook президента та Xinhuanet.

“Сьогодні я можу оголосити Венесуелі і всьому світу, що чисельність (народного) ополчення досягла 3 млн 300 тисяч”, — заявив Мадуро, чий виступ транслювався по державному телебаченню.

За словами глави держави, всі ополченці “організовані, навчені, озброєні і готові захищати цілісність, незалежність і мир Венесуели”. “Мета на 2020 рік — досягти позначки в 4 млн”, — підкреслив Мадуро.

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується девальвацією національної валюти. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця поточного року інфляція в південноамериканській країні може досягти 10 млн відсотків.

Як повідомляв УНН, Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі, а лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори.

Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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