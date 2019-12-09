Мадуро заявив, що чисельність народного ополчення у Венесуелі становить 3,3 млн

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Чисельність громадян Венесуели, які знаходяться в рядах народного ополчення, досягла позначки в 3,3 млн. Про це в неділю повідомив президент Боліваріанської Республіки Ніколас Мадуро під час виступу перед своїми прихильниками в місті Ла-Гуайра, передає УНН із посиланням на Facebook президента та Xinhuanet.