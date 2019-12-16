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Влада Венесуели видала ордер на арешт опозиції

Влада Венесуели видала ордер на арешт опозиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Венесуельська влада видала ордер на арешт групи опозиціонерів, які, згідно заяв представників влади, планували здійснити терористичний акт проти військовослужбовців Боліваріанської Республіки. Про це в неділю повідомив венесуельський президент Ніколас Мадуро під час виступу в Каракасі, чиї слова наводить агентство EFE, передає УНН.

“У п’ятницю вдень були видані судові та прокурорські постанови, щоб зловити осіб, причетних до цього кривавого змови”, — заявив Мадуро.

За словами Мадуро, відповідальність за підготовку теракту несе лідер опозиційної партії “Народна воля” Леопольдо Лопес і “його підлеглий Хуан Гуайдо”. “Леопольдо Лопес — фашистський, божевільний монстр, який протягом 20 років завжди стоїть за всім переворотами, насильницькими діями. Насильство в його крові”, — додав глава Венесуели.

Напередодні міністр зв’язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що представники венесуельської опозиції планували здійснити терористичний акт проти військовослужбовців в штаті Сукре.

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується девальвацією національної валюти. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця поточного року інфляція в південноамериканській країні може досягти 10 млн відсотків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро заявив, що чисельність народного ополчення у Венесуелі становить 3,3 млн

Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.

Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.

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