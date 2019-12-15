Влада Венесуели повідомила, що опозиція готувала теракт проти військовослужбовців

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представники венесуельської опозиції планували здійснити терористичний акт проти військовослужбовців в штаті Сукре. Про це в суботу заявив міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес під час прес-конференції в Каракасі, передає УНН із посиланням на трансляцію державного телебачення.