Влада Венесуели повідомила, що опозиція готувала теракт проти військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представники венесуельської опозиції планували здійснити терористичний акт проти військовослужбовців в штаті Сукре. Про це в суботу заявив міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес під час прес-конференції в Каракасі, передає УНН із посиланням на трансляцію державного телебачення.
“(Лідер опозиційної партії „Народна воля“) Леопольдо Лопес доручив (Хуану) Гуайдо і депутату Янет Фермін здійснити атаки на два військових підрозділи: штаб-квартиру імені Великого маршала Сукре і командування 53-ї підрозділи Національної гвардії (в штаті Сукре)”, — вказав Родрігес.
За словами міністра, атаки планувалися на 15 грудня, а кошти на їх здійснення були отримані з Колумбії.
“На щастя, ми запобігли цьому і будемо продовжувати працювати над цим, щоб зберегти мир в республіці. Будьте впевнені, що ми зловимо всіх і кожного з тих, хто планував здійснити ці дії”, — підкреслив політик.
Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується девальвацією національної валюти. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця поточного року інфляція в південноамериканській країні може досягти 10 млн відсотків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадуро заявив, що чисельність народного ополчення у Венесуелі становить 3,3 млн
Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.
Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.