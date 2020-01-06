Оппозиция снова провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы

Отмечается, что за кандидатуру Гуайдо проголосовали сто депутатов.

Ранее в тот же день соперник Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив лидера оппозиции Гуайдо с должности. Оппозиция, которая представляет большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее “парламентским переворотом” и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

Оппозиционеры утверждают, что силовики заблокировали подходы к зданию парламента в Каракасе для сторонников Гуайдо. Таким образом, к голосованию были допущены только лояльные правительству депутаты. Самому лидеру оппозиции пришлось перелезать через забор, пытаясь пробраться в здание Национальной Ассамблеи. Однако сделать ему это не удалось.

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Луис Парра назвал эти претензии безосновательными. Он выставил свою кандидатуру против Гуайдо утром 5 января в Twitter. Ранее он был исключен из партии “За справедливость” из-за обвинений в коррупции, которые он отрицает.

Борьба за власть между левонационалистические правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 странами мира. Однако его попытки сместить Мадуро с должности пока результата не принесли.

В середине декабря прошлого года власти Венесуэлы выдали ордер на арест оппозиции.

La dictadura de Maduro asalta viviendas, secuestra diputados e impide que accedan a la @AsambleaVE para evitar la reelección de su presidente legítimo.



Exigimos al Gobierno que respalde a @jguaido y condene el golpe ilegal de los chavistas contra los demócratas venezolanos. pic.twitter.com/1qCFLZJA2S