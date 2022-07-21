Опитування в "Дії": українці визначили долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

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"Цифри говорять самі за себе – це опитування стало другим за залученістю опитуванням в "Дії", в якому взяли участь близько 780 тисяч людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – написав Ткаченко.

Нагадаємо

Опитування тривало два тижні. Усього було три варіанти:

1. Залишити все як є;

2. Зняти герб СРСР;

3. Замінити на тризуб.