Опитування в "Дії": українці визначили долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. 85% українців проголосували за заміну на тризуб. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.
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"Цифри говорять самі за себе – це опитування стало другим за залученістю опитуванням в "Дії", в якому взяли участь близько 780 тисяч людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – написав Ткаченко.
Нагадаємо
Опитування тривало два тижні. Усього було три варіанти:
1. Залишити все як є;
2. Зняти герб СРСР;
3. Замінити на тризуб.