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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Опитування в "Дії": українці визначили долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Опитування в "Дії": українці визначили долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Київ • УНН

 • 257410 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У застосунку "Дія" завершилося опитування щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. 85% українців проголосували за заміну на тризуб. Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.

Цитата

"Цифри говорять самі за себе – це опитування стало другим за залученістю опитуванням в "Дії", в якому взяли участь близько 780 тисяч людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – написав Ткаченко.

Нагадаємо

Опитування тривало два тижні. Усього було три варіанти

1. Залишити все як є;

2. Зняти герб СРСР;

3. Замінити на тризуб.

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