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Нове опитування в "Дії": українці визначать долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Нове опитування в "Дії": українці визначать долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Київ • УНН

 • 230529 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало у застосунку "Дія" опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері, пише УНН.

Цитата

"З 24 лютого процес позбавлення нашої країни від символів радянського минулого інтенсифікувався, і ми це усіляко підтримуємо через врахування суспільної думки та дотримання норм закону", - пояснюють ініціативу у МКІП.

Деталі

Як зазначили, технічний процес звільнення Батьківщини-матері від радянських пережитків досить непростий з погляду безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився.

Для цього мають бути залучені спеціалісти – інженери та архітектори.

Українці мають обрати:

1. Залишити все як є

2. Зняти герб СРСР

3. Замінити на тризуб

Опитування триватиме два тижні.

Нагадаємо

У Переяславі Київської області знесли монумент 300-річчю возз'єднання України з росією.

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