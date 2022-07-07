Нове опитування в "Дії": українці визначать долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало у застосунку "Дія" опитування щодо подальшої долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері, пише УНН.
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"З 24 лютого процес позбавлення нашої країни від символів радянського минулого інтенсифікувався, і ми це усіляко підтримуємо через врахування суспільної думки та дотримання норм закону", - пояснюють ініціативу у МКІП.
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Як зазначили, технічний процес звільнення Батьківщини-матері від радянських пережитків досить непростий з погляду безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився.
Для цього мають бути залучені спеціалісти – інженери та архітектори.
Українці мають обрати:
1. Залишити все як є
2. Зняти герб СРСР
3. Замінити на тризуб
Опитування триватиме два тижні.
Нагадаємо
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