Новый опрос в "Дие": украинцы определят судьбу герба СССР на щите Родины-матери
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство культуры и информационной политики инициировало в приложении "Дия" опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите Родины-матери, пишет УНН.
Цитата
"С 24 февраля процесс избавления нашей страны от символов советского прошлого интенсифицировался, и мы это всячески поддерживаем из-за учета общественного мнения и соблюдения норм закона", - объясняют инициативу в МКИП.
Детали
Как отметили, технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков достаточно непростой с точки зрения безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился.
Для этого должны быть привлечены специалисты – инженеры и архитекторы.
Украинцы должны выбрать:
1. Оставить все как есть
2. Снять герб СССР
3. Заменить трезубцем
Опрос будет длиться две недели.
Напомним
В Переяславе Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с россией.