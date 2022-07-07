Новый опрос в "Дие": украинцы определят судьбу герба СССР на щите Родины-матери

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство культуры и информационной политики инициировало в приложении "Дия" опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите Родины-матери, пишет УНН.

Цитата

"С 24 февраля процесс избавления нашей страны от символов советского прошлого интенсифицировался, и мы это всячески поддерживаем из-за учета общественного мнения и соблюдения норм закона", - объясняют инициативу в МКИП.

Детали

Как отметили, технический процесс освобождения Родины-матери от советских пережитков достаточно непростой с точки зрения безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился.

Для этого должны быть привлечены специалисты – инженеры и архитекторы.

Украинцы должны выбрать:

1. Оставить все как есть

2. Снять герб СССР

3. Заменить трезубцем

Опрос будет длиться две недели.

Напомним

В Переяславе Киевской области снесли монумент 300-летию воссоединения Украины с россией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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