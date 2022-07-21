Опрос в "Дие": украинцы определили судьбу герба СССР на щите Родины-матери
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В приложении "Дия" завершился опрос о судьбе герба СССР на щите Родины-матери. 85% украинцев проголосовали за замену на трезубец. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует УНН.
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"Цифры говорят сами за себя – этот опрос стал вторым по вовлеченности опросом в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% процентов проголосовали за замену герба СССР на трезубец", – написал Ткаченко.
Напомним
Опрос длился две недели. Всего было три варианта:
1. Оставить все как есть;
2. Снять герб СССР;
3. Заменить на трезубец.