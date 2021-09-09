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Понад 40% українців вважають, що будівництво "Північного потоку-2" неможливо було зупинити

Київ • УНН

 • 14971 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Понад 40% українців вважає, що Україна не могла зупинити будівництво газогону "Північний потік-2". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.

Деталі

За результатами опитування, 41% українців вважають, що Україна не мала жодних можливостей зупинити будівництво газогону “Північний потік-2”. Натомість 20% покладають відповідальність за це на Порошенка, 3% — на Зеленського, ще чверть — на обох президентів.

Окрім того, серед опитанах 50% знають про будівництво газогону з Росії до Німеччини в обхід України, 31% — щось чули і 18% — нічого не знають.

Додамо

Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Нагадаємо

Проєкт “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Пропускна здатність кожної — 27,5 млрд кубометрів на рік. Новий газопровід подвоїть потужність першого “Північного потоку”, маршрут якого здебільшого і повторить.

США і Німеччина 21 липня ухвалили угоду щодо проєкту “Північний потік-2”. Зокрема, Вашингтон визнав, що санкції не зупинять його реалізації, а Берлін зобов’язався домагатися продовження транзиту російського газу територією України. Американська влада водночас залишила за собою право вживати заходів у разі “використання Росією енергетики як геополітичної зброї в Європі” і агресії щодо України.

Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

Російська сторона неодноразово заявляла, що нібито ніколи не використовувала енергоресурси як інструмент тиску.

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