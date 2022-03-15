ОП: переговори з рф відновились
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перемовини України з російською делегацією наразі тривають, відновлено консультації на головній переговорній платформі. Про це повідомив у Twitter радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни…”, - написав Подоляк у Twitter.
Нагадаємо
Перемовини України з делегацією країни-окупанта відновились 14 березня, в другій половині дня у них була взята технічна перерва.
Переговори, за даними ОП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".