ОП: переговоры с рф возобновились

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“Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны...", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним

Переговоры Украины с делегацией страны-оккупанта возобновились 14 марта, во второй половине дня у них был взят технический перерыв.

Переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".