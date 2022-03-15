ОП: переговоры с рф возобновились
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Переговоры Украины с российской делегацией продолжаются, возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.
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“Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны...", - написал Подоляк в Twitter.
Напомним
Переговоры Украины с делегацией страны-оккупанта возобновились 14 марта, во второй половине дня у них был взят технический перерыв.
Переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".