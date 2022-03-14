"Важка розмова": стартує четвертий раунд переговорів України і РФ - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна і Росія розпочинають четвертий раунд переговорів у понеділок, 14 березня, повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подлоляк, пише УНН.
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"Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією - четвертий тур", - сказав Подоляк у відеозверненні у Twitter.
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З його слів, 4-й раунд переговорів - "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".
"Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії", - зазначив Подоляк.
"Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни - це 19 днів великого, великого подвигу країни. Наші позиції незміні - мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми зможемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - вказав радник керівник ОП у відеозверненні.
Доповнення
Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”.