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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5535 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Важка розмова": стартує четвертий раунд переговорів України і РФ - Подоляк

"Важка розмова": стартує четвертий раунд переговорів України і РФ - Подоляк

Київ • УНН

 • 175215 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна і Росія розпочинають четвертий раунд переговорів у понеділок, 14 березня, повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подлоляк, пише УНН.

Цитата

"Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією - четвертий тур", - сказав Подоляк у відеозверненні у Twitter.

Деталі

З його слів, 4-й раунд переговорів - "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".

"Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами – правильний вибір стратегії", - зазначив Подоляк.

"Ми спробуємо довести до них нарешті, що 19-й день війни - це 19 днів великого, великого подвигу країни. Наші позиції незміні - мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми зможемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання", - вказав радник керівник ОП у відеозверненні.

Доповнення

Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”.

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