Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів - Держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман заявила, що Росія демонструє “ознаки готовності” провести “реальні, серйозні переговори”, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".
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“Тиск (на Росію - ред) починає мати певний ефект. Ми бачимо деякі ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хоча зазначити, поки що так виглядає, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами” - сказала Шерман у неділю, 13 березня, в програмі Fox News.
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“Відколи адміністрація Байдена почала працювати, ми виділили 1,2 мільярда доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе від цієї жахливої атаки. (Наша ціль - ред.) Застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб в першу чергу, домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення”, - заявила заступниця Державного секретаря США.
За два тижні війни, додала дипломатка, Володимир Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.
Доповнення
Четвертий раунд переговорів України та РФ запланований на 14 березня.