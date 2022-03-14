Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам - Госдеп США

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“Давление (на Россию - ред) начинает иметь определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хотя, пока так выглядит, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - сказала Шерман в воскресенье, 13 марта, в программе Fox News.

Детали

“С тех пор как администрация Байдена начала работать, мы выделили 1,2 миллиарда долларов помощи на безопасность, чтобы помочь Украине защитить себя от этой ужасной атаки. (Наша цель - ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение”, - заявила заместитель Государственного секретаря США.

За две недели войны, добавила дипломат, Владимир Путин разрушил 30 лет экономического развития России.

Дополнение

Четвертый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 14 марта.