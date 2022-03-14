"Тяжелый разговор": стартует четвертый раунд переговоров Украины и РФ - Подоляк

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"Буквально за несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией - четвертый тур", - сказал Подоляк в видеообращении в Twitter.

Детали

С его слов, 4-й раунд переговоров - "о мире, о прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".

"Тяжелый разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами - правильный выбор стратегии", - отметил Подоляк.

"Мы попытаемся довести до них наконец, что 19-й день войны - это 19 дней великого, великого подвига страны. Наши позиции несменны - мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы сможем говорить о каких-то соседских отношениях, о каком-то политическом урегулировании", - указал советник руководитель ОП в видеообращении.

Дополнение

Заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман заявила, что Россия демонстрирует “признаки готовности” провести “реальные, серьезные переговоры”.