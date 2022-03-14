У перемовинах України з РФ взято технічну паузу до завтра – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У перемовинах України з російською делегацією, які сьогодні проходили онлайн, взято технічну паузу до завтра. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
“У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…”, - написав Подоляк у Twitter.
Раніше
Радник глави ОП повідомляв раніше про те, що комунікація на онлайн-переговорах України з делегацією Росії важко, але триває.
Контекст
Сьогодні Україна і Росія розпочали четвертий раунд переговорів. Ці перемовини, за даними ОП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".