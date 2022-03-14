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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57999 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Комунікація важко, але триває: Подоляк назвав причину розбіжностей з делегацією РФ

Комунікація важко, але триває: Подоляк назвав причину розбіжностей з делегацією РФ

Київ • УНН

 • 185075 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Комунікація на онлайн-переговорах України з делегацією росії важко, але триває. Про це у Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", - написав Подоляк.

Деталі

Сьогодні Україна і Росія розпочали четвертий раунд переговорів. Ці перемовини, за даними ОП, "про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки".

Раніше

За словами Подоляка, президент України Володимир Зеленський відкритий до переговорів з путіним, наразі Україна шукає місце для них.

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