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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна відкрита до переговорів з Путіним, шукає для них безпечне місце — Подоляк

Україна відкрита до переговорів з Путіним, шукає для них безпечне місце — Подоляк

Київ • УНН

 • 158242 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відкритий до переговорів з російським Владіміром Путіним, наразі Україна шукає місце для них. Про це розповів радник голови Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк в ефірі “Суспільного”, пише УНН.

Цитата

"Зараз за допомогою наших послів, наших партнерів посередників, які хочуть виконувати якусь посередницьку місію - Ізраїль, Туреччина і таке інше. Ми шукаємо і місце, де було б бажано провести переговори з точки зору безпекових гарантії. Головне, напрацьовувати той пакет домовленостей, який буде враховувати виключно позиції України, і тоді, коли це буде напрацьовано, узгоджено, тоді президенти зможуть зустрітись, пропрацювати кінцеві положення мирного договору", — сказав Подоляк.

Деталі

Він відзначив, що Київ намагається пришвидшити організацію перемовин двох президентів, однак наразі невідомо, коли саме вони можуть відбутися.

"Я думаю, що це відбудеться вже… ну не так довго до цього йти. Я не можу сказати, що це день, два, три… це якийсь час займе, але будемо старатися, щоб це було якомога швидше", — зазначив Подоляк.

За його словами, наразі з російською стороною тривають переговори у відеоформаті.

Раніше

Як писав УНН, Подоляк вважає, що Росія починає конструктивно розмовляти з Україною, тож можна очікувати на якісь “конкретні результати” в лічені дні.

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