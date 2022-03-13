Украина открыта к переговорам с Путиным, ищет для них безопасное место — Подоляк

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"Сейчас с помощью наших послов, наших партнеров и посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию - Израиль, Турция и прочее. Мы ищем и место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения безопасности. Главное, нарабатывать тот пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно позиции Украины, и тогда, когда это будет наработано, согласованно, тогда президенты смогут встретиться, проработать конечные положения мирного договора", — сказал Подоляк.

Детали

Он отметил, что Киев пытается ускорить организацию переговоров двух президентов, однако пока неизвестно, когда именно они могут произойти.

"Я думаю, что это произойдет уже... ну не так долго к этому идти. Я не могу сказать, что это день, два, три. Это какое-то время займет, но будем стараться, чтобы это было как можно скорее", - отметил Подоляк.

По его словам, сейчас с российской стороной идут переговоры в видеоформате.

Ранее

Как писал УНН, Подоляк считает, что Россия начинает конструктивно разговаривать с Украиной, поэтому можно ожидать какие-то “конкретные результаты” в считанные дни.