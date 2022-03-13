Украина открыта к переговорам с Путиным, ищет для них безопасное место — Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский открыт к переговорам с российским Владимиром Путиным, сейчас Украина ищет место для них. Об этом рассказал советник главы Офиса президента и переговорщик с Россией Михаил Подоляк в эфире “Суспільного”, пишет УНН.
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"Сейчас с помощью наших послов, наших партнеров и посредников, которые хотят выполнять какую-то посредническую миссию - Израиль, Турция и прочее. Мы ищем и место, где было бы желательно провести переговоры с точки зрения безопасности. Главное, нарабатывать тот пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно позиции Украины, и тогда, когда это будет наработано, согласованно, тогда президенты смогут встретиться, проработать конечные положения мирного договора", — сказал Подоляк.
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Он отметил, что Киев пытается ускорить организацию переговоров двух президентов, однако пока неизвестно, когда именно они могут произойти.
"Я думаю, что это произойдет уже... ну не так долго к этому идти. Я не могу сказать, что это день, два, три. Это какое-то время займет, но будем стараться, чтобы это было как можно скорее", - отметил Подоляк.
По его словам, сейчас с российской стороной идут переговоры в видеоформате.
Ранее
Как писал УНН, Подоляк считает, что Россия начинает конструктивно разговаривать с Украиной, поэтому можно ожидать какие-то “конкретные результаты” в считанные дни.