Коммуникация тяжело, но продолжается: Подоляк назвал причину разногласий с делегацией РФ

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"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация трудно, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия -это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк.

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Сегодня Украина и Россия начали четвертый раунд переговоров. Эти переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".

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По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский открыт к переговорам с путиным, сейчас Украина ищет место для них.