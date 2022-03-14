Коммуникация тяжело, но продолжается: Подоляк назвал причину разногласий с делегацией РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Коммуникация на онлайн-переговорах Украины с делегацией россии трудно, но идет. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.
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"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация трудно, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия -это ультимативное подавление собственного общества", - написал Подоляк.
Детали
Сегодня Украина и Россия начали четвертый раунд переговоров. Эти переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".
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По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский открыт к переговорам с путиным, сейчас Украина ищет место для них.