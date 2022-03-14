В переговорах Украины с РФ взята техническая пауза до завтра - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В переговорах Украины с российской делегацией, которые сегодня проходили онлайн, взята техническая пауза до завтра. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.
Цитата
“В переговорах взято техническую паузу до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее
Советник главы ОП сообщал ранее о том, что коммуникация на онлайн-переговорах Украины с делегацией России трудно, но продолжается.
Контекст
Сегодня Украина и Россия начали четвертый раунд переговоров. Эти переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".