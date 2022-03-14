В переговорах Украины с РФ взята техническая пауза до завтра - ОП

Цитата

“В переговорах взято техническую паузу до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее

Советник главы ОП сообщал ранее о том, что коммуникация на онлайн-переговорах Украины с делегацией России трудно, но продолжается.

Контекст

Сегодня Украина и Россия начали четвертый раунд переговоров. Эти переговоры, по данным ОП, "о мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности".