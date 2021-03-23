ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

ukru
21:00 • 27638 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 61694 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53189 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 97982 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63316 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96258 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116297 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144640 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184149 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311772 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103447 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101359 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104535 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100582 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 94537 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 58903 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311772 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245916 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339588 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333039 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63876 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110039 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110830 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107791 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121222 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

 • 13147 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Протягом минулої доби, 22 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Деталі

Так, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів. А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук — вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зміст проєктів документів ТКГ не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ — Арестович

“Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає”, — відзвітували у штабі.

Реакція української сторони

“На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Зокрема, окупанти продовжують здійснювати прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим „Тиша“. Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації є провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Порушення із застосуванням зброї супроводжувались відверто сфабрикованими звинуваченнями в інформаційному просторі. Зокрема щодо відкриття з боку підрозділів Збройних Сил України снайперського вогню. Фейкові новини інтенсивно тиражувалися у так званих ЗМІ ОРДО”, — додали військові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Криму і на Донбасі незаконно утримують 376 чоловік — Денісова

Додається, що українська сторона СЦКК підготувала відповідну ноту на адресу СММ ОБСЄ із матеріалами розслідування за фактами відвертих маніпуляцій з боку російсько-окупаційних військ, серед яких, матеріали відеофіксації подій в районі населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово окупованій території.

“Українська сторона й надалі продовжує фіксувати здійснення збройними формуваннями РФ робіт з облаштування та розширення існуючих та створення нових фортифікаційних позицій поблизу Водяного, що на ТОТ Донецької області.

Ситуація станом на 7 годину ранку 23 березня

З початку доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Вводяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували військові.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79