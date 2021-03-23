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У Криму і на Донбасі незаконно утримують 376 чоловік - Денісова

У Криму і на Донбасі незаконно утримують 376 чоловік - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На територіях анексованого Криму та окупованого Донбасу Росія і підтримувані нею сили незаконно утримують 376 чоловік. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні до учасників 46-ї сесії ООН з прав людини, передає УНН із посиланням на її Facebook.

Цитата

“У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких — кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників”, — уточнила омбудсмен.

Деталі

За словами Денісової, пандемія COVID-19 поставила під ще більшу загрозу дотримання і реалізацію прав людини як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних Україні територіях.

“РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародне співтовариство продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян”, — закликала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Що передувало

У понеділок, 22 березня, під час інтерактивного діалогу про ситуацію в Україні в рамках 46-ї сесії Ради ООН з прав людини перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров розповіла про затримання в Криму Владислава Єсипенко, позаштатного співробітника Радіо Свобода.

Раніше Людмила Денисова повідомляла, що 12 березня провела онлайн-зустріч з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахманово. За її словами, під час зустрічі обговорювалися в тому числі проблеми анексованого Криму, зокрема, в сфері освіти на рідній мові.

Ще на початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини у анексованому Криму — це вигадка.

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