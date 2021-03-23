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В Крыму и на Донбассе незаконно удерживают 376 человек - Денисова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. На территориях аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса Россия и поддерживаемые ею силы незаконно удерживают 376 человек. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в видеообращении к участникам 46-й сессии ООН по правам человека, передает УНН со ссылкой на ее Facebook.

Цитата

В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых — крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 267 наших соотечественников“, — уточнила омбудсмен.

Детали

По словам Денисовой, пандемия COVID-19 поставила под еще большую угрозу соблюдение и реализацию прав человека как на временно оккупированных, так и на подконтрольных Украины территориях.

“РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям. Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождение всех незаконно удерживаемых украинских граждан”, — призвала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Что предшествовало

В понедельник, 22 марта, во время интерактивного диалога о ситуации в Украине в рамках 46-й сессии Совета ООН по правам человека первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппаров рассказала о задержании в Крыму Владислава Есипенко, внештатного сотрудника Радио Свобода.

Ранее Людмила Денисова сообщала, что 12 марта провела онлайн-встреча с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахманово. По ее словам, во время встречи обсуждались в том числе проблемы аннексированного Крыма, в частности в сфере образования на родном языке.

Еще в начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексирована Крыму — это выдумка.

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