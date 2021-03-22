Зміст проєктів документів ТКГ не розголошують на прохання Франції, Німеччини та ОБСЄ – Арестович

Цитата

“Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як — росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер — і не розкриваємо, раз вони просять”, — пояснив Арестович.

Деталі

Також він повідомив, що поправки України до французько-німецьких пропозицій існують та вже два тижні як до них внесені (заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак 18 березня звинуватив Київ у відсутності цих поправок).

Арестович зазначив, що зміст пропозицій йому невідомий, але з ходу переговорів зрозуміло, що у них “йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не „взагалі виконувати“, а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки”. “Зради там немає, червоних ліній немає”, — стверджує Арестович.

Що передувало

9 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна, Німеччина і Франція розробили план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, і він вже “лежить на столі” в Кремлі. Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак це заперечив та назвав міфом. Проте, представник окупованих територій у ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що Козак ще два місяці тому відкинув ці пропозиції на зустрічі ТКГ, а отже, вони не можуть бути йому невідомі. За словами Гармаша, українську делегацію включно з головою, Леонідом Кравчуком, не інформували про зміст документу.