Содержание проектов документов ТКГ не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ - Арестович

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“Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как — россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер — и не раскрываем, раз они просят”, — пояснил Арестович.

Детали

Также он сообщил, что поправки Украины в франко-германских предложениях существуют и уже две недели как к ним внесены (заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак 18 марта обвинил Киев в отсутствии этих поправок).

Арестович отметил, что содержание предложений ему неизвестно, но по ходу переговоров понятно, что в них “речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не „выполнять вообще“, а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности”. “Измены там нет, красных линий нет”, — утверждает Арестович.

Что предшествовало

9 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, и он уже “лежит на столе” в Кремле. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак это возразил и назвал мифом. Однако, представитель оккупированных территорий в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что Козак еще два месяца назад отверг эти предложения на встрече ТКГ, а следовательно, они не могут быть ему неизвестны. По словам Гармаша, украинскую делегацию включая главу, Леонидом Кравчуком, не информировали о содержании документа.