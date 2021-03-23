ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Детали
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук — огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
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“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, — отчитались в штабе.
Реакция украинской стороны
“На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.
“Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.
В частности, оккупанты продолжают осуществлять прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим „Тишина“. Основной целью откровенных игнорирования Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации является провоцирование украинских подразделений на открытие огня.
Нарушение с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованным обвинениям в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируемых в так называемых СМИ ОРДО”, — добавили военные.
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Добавляется, что украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории.
“Украинская сторона и дальше продолжает фиксировать осуществления вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширение существующих и создание новых фортификационных позиций вблизи Водяного, что на ВОТ Донецкой области.
Ситуация на 7 часов утра 23 марта
С начала суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Вводяне, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали военные.