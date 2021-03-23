ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33038 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 49504 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104880 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140855 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193540 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192491 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278040 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 324718 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157795 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143116 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 78639 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 58778 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 41308 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 41804 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103237 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 324718 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 278320 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 433685 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 399632 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 382862 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 103237 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185335 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 213589 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 193604 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278040 просмотра
Актуальное
ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

 • 13142 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 22 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 и 82 калибров. А неподалеку Богдановки, российско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчук — огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Содержание проектов документов ТКГ не разглашают по просьбе Франции, Германии и ОБСЕ — Арестович

“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет”, — отчитались в штабе.

Реакция украинской стороны

“На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что представителей ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

“Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

В частности, оккупанты продолжают осуществлять прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим „Тишина“. Основной целью откровенных игнорирования Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации является провоцирование украинских подразделений на открытие огня.

Нарушение с применением оружия сопровождались откровенно сфабрикованным обвинениям в информационном пространстве. В частности об открытии со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины снайперского огня. Фейковые новости интенсивно тиражируемых в так называемых СМИ ОРДО”, — добавили военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму и на Донбассе незаконно удерживают 376 человек — Денисова

Добавляется, что украинская сторона СЦКК подготовила соответствующую ноту в адрес СММ ОБСЕ с материалами расследования по фактам откровенных манипуляций со стороны российско-оккупационных войск, среди которых материалы видеофиксации событий в районе населенного пункта Александровка, что на временно оккупированной территории.

“Украинская сторона и дальше продолжает фиксировать осуществления вооруженными формированиями РФ работ по обустройству и расширение существующих и создание новых фортификационных позиций вблизи Водяного, что на ВОТ Донецкой области.

Ситуация на 7 часов утра 23 марта

С начала суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Вводяне, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по нашим воинам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали военные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы