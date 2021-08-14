ООС: бойовики 2 рази порушували “режим тиші”, є поранені

Нагадаємо
Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР” за участь в боях проти сил АТО/ООС.
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляють УНН у штабі ООС.
Деталі
Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.
У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Нагадаємо
Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР” за участь в боях проти сил АТО/ООС.