ООС: бойовики 2 рази порушували “режим тиші”, є поранені

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 13 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляють УНН у штабі ООС.

Деталі

Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного російські найманці застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го та 82-го калібрів.

У результаті ворожих обстрілів двоє військових дістали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості, іншого — задовільний.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо

Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам “ДНР” за участь в боях проти сил АТО/ООС.

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