На Сході поранили двох українських військових

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” з артилерійських систем калібру 122мм та мінометів калібру 120 та 82мм. Внаслідок поранено 2 бійців. Про це УНН інформують в ОТУ.

Деталі

В результаті обстрілу отримали поранення два військовослужбовці Збройних Сил України. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний.

У відповідь на обстріли українські військовослужбовці відкрили вогонь, припинивши дії ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Доповнення

Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам "ДНР" за участь в боях проти сил АТО/ООС.

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