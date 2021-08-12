Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам "ДНР" за участь в боях проти сил АТО/ООС

Повідомлено підозру 15 ватажкам та бойовикам "ДНР" за участь в боях проти сил АТО/ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Слідчі Донеччини заочно оголосила про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу “ДНР”, які займали керівні посади у незаконному збройному формуванні. Про це УНН повідомили у Національній поліції.
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“10 серпня, вказаним особам було повідомлено про підозру за участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України”, — сказано у повідомленні.
Деталі
В ході розслідування було встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу “ДНР” займали керівні посади у вказаному підрозділі. Також відомо, що військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку. За даними Національної поліції двоє з бойовиків є громадянами РФ.
Нагадаємо
В Україні викрили протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої “ЛНР” на території, підконтрольній українській владі. Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні.