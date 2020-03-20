ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений

КИЇВ. 20 березня. УНН. 19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.