ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений

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КИЇВ. 20 березня. УНН. 19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме:

два рази неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

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поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Василівки – з автоматичного станкового гранатомету;
поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Славне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін;
в районі населеного пункту Новоолександрівка – снайперський вогонь.

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Вчора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

З початком цієї доби, 20 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, новий міністр оборони з'їздив на передову в зоні ООС.

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