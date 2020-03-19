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Ситуація на трьох ділянках розведення на Донбасі стабільна - штаб ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі ситуація залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується",- йдеться в повідомленні штабу.

Також на ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

"Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

Нагадємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 

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