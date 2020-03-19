Ситуація на трьох ділянках розведення на Донбасі стабільна - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі ситуація залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується",- йдеться в повідомленні штабу.
Також на ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
"Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.
Нагадємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.