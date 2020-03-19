Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 11 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться повідомленні.
Так, п’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: два рази неподалік Красногорівки — з мінометів калібру 120 мм — 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поруч з Лебединським — з 82-мм мінометів — 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя — з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, було зафіксовано 6 обстрілів, а саме: чотири рази в районі населеного пункту Кримське — з мінометів калібру 120 мм — 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського — з мінометів калібру 120 мм — 10 мін“,- зазначається в повідомленні. Окрім того, сьогодні, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
“Його було евакуйовано до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.
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