Ситуация на Донбассе: боевики совершили 11 обстрелов, есть раненый

КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.