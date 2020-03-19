Ситуация на Донбассе: боевики совершили 11 обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — говорится сообщении.
Так, пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: два раза неподалеку Красногоровки — из минометов калибра 120 мм — 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды рядом с Лебединским — с 82-мм минометов — 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя — из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: четыре раза в районе населенного пункта Крымское — из минометов калибра 120 мм — 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского — из минометов калибра 120 мм — 10 мин”, — отмечается в сообщении. Кроме того, сегодня, 19 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.
Напомним, новый министр обороны съездил на передовую в зоне ООС.