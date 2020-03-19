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Новий міністр оборони з'їздив на передову в зоні ООС

Новий міністр оборони з'їздив на передову в зоні ООС

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр оборони Андрій Таран та начальник Генерального штабу Руслан Хомчак перевірили обстановку на передових позиціях в ООС, де ворог проявляє найбільшу активність. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міноборони.

Під час дводенної робочої поїздки до зони ООС Таран та Хомчак, як вказано, "вивчили стан справ в районі виконання бойових завдань українськими воїнами та напрацювали шляхи вирішення найбільш проблемних та актуальних питань".

На командних пунктах та передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил, міністр оборони та начальник Генштабу обговорили питання ефективної протидії збройним провокаціям противника та впровадження новітнього бойового досвіду у військах, а також ознайомилися з безпековою ситуацією на ділянках, де проведено заходи щодо розведення сил і засобів.

Також зазначається, що Таран відвідав передові позиції на найбільш напружених ділянках вздовж лінії розмежування, де ворог останнім часом проявляє найбільшу активність. Міністр зауважив, що "результати візиту робочої групи оборонного відомства в райони проведення ООС будуть ретельно проаналізовані, на підставі чого будуть прийняті відповідні управлінські рішення".

Окрім того, Таран і Хомчак відвідали КПВВ "Станиця Луганська". "За підсумками наради було напрацьовано першочергові кроки щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції в підрозділах, зокрема, під час проведення ротаційних заходів та виконання завдань у місцях скупчення людей", - вказали у МОУ.

Також міністр оборони оглянув військові інфраструктурні об’єкти в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Таран заявив про наміри створення розгалуженої системи тероборони України.

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