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Об’єднаним силам на Донбасі передано 16 тисяч медичних масок

Об’єднаним силам на Донбасі передано 16 тисяч медичних масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. До підрозділів Об’єднаних сил за підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій передано 16 тисяч медичних масок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

Зазначається, що для забезпечення протиепідемічного режиму у підрозділи Об’єднаних сил організовано постачання медичних масок, захисного одягу, обладнання та засобів для дезінфекції, лікарських засобів, швидких лабораторних тестів для діагностики COVID-19, а також медичної апаратури та приладів для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від даної хвороби.

“Так, за підтримки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій Об’єднаним силам передано 16 тисяч медичних масок. Найближчим часом очікується надходження такої допомоги і від благодійних організацій”, — йдеться в повідомленні.

Також на сьогодні у складі Об’єднаних сил є 4 військових мобільних госпіталі, де підготовлено до прийому контактних осіб ізолятори загальною місткістю до 200 ліжок.

" Наразі в Маріуполі додатково розгортаються 35 ліжок в інфекційних боксах військового мобільного госпіталю на випадок масового надходження хворих на коронавірус. Для проведення інтенсивної терапії у військових мобільних госпіталях є 24 апарати штучної вентиляції легень", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що на сьогодні серед військовослужбовців Об’єднаних сил випадків COVID-19 не зареєстровано.

Нагадаємо, Київ отримав партію з 62 тис. масок, очікує на другу наступного тижня.

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