Объединенным силам на Донбассе передано 16 тысяч медицинских масок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. К подразделений Объединенных сил при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций передано 16 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Отмечается, что для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения Объединенных сил организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики COVID-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни.
“Так, при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам передано 16 тысяч медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций”, — говорится в сообщении.
Также сегодня в составе Объединенных сил 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлено к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек.
“Сейчас в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирус. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких”, — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаев COVID-19 не зарегистрированы.
Напомним, Киев получил партию из 62 тыс. масок, ожидает вторую следующей неделе.