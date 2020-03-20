ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов, а именно:
два раза неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды рядом с Лебединским - с 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Васильевки - с автоматической станковой гранатомета;
рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Славное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Семь обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин;
в районе населенного пункта Новоалександровка - снайперский огонь.
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Вчера, 19 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
С началом этих суток, 20 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, новый министр обороны съездил на передовую в зоне ООС.