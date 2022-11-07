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ООН оголосила про створення системи раннього попередження про кліматичні катастрофи

ООН оголосила про створення системи раннього попередження про кліматичні катастрофи

Київ • УНН

 • 407396 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив план дій щодо створення системи раннього попередження про кліматичні катастрофи, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на кліматичному саміті COP27 у місті Шарм-ель-Шейх, Гутерреш сказав, що план передбачає початкові нові цільові інвестиції у розмірі 3,1 мільярда доларів у період з 2023 по 2027 рік, що становить приблизно шість відсотків від запитаних 5 мільярдів доларів на фінансування адаптації.

"Вразливі спільноти в кліматичних гарячих точках приголомшені каскадними кліматичними лихами без будь-яких засобів попереднього оповіщення", - сказав Гутерреш.

"У країнах з обмеженим охопленням системою раннього оповіщення смертність від стихійних лих у вісім разів вища, ніж у країнах із високим охопленням. План дій, запущений сьогодні, визначає шлях до виправлення цієї помилки та захисту життів та засобів до існування".

"Азія, Південна та Центральна Америка, мешканці малих острівних держав у 15 разів частіше помирають від кліматичних лих. Ці стихійні лиха забирають утричі більше людей, ніж війна. І ситуація погіршується", - зауважив Гутерреш.

Додамо

В даний час в Єгипті проходить COP27, і понад 100 лідерів та глав держав беруть участь у глобальному заході, щоб обговорити шляхи зменшення негативних наслідків зміни клімату та адаптації до його наслідків.

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